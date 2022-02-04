Центр США накрив потужний шторм [ Редактировать ]
Потужний шторм накрив південь і центр США. Скасували близько чотирьох тисяч авіарейсів.
Найбільше від снігопадів і крижаного дощу потерпають штати Іллінойс, Міссурі, Оклахома та Кентуккі. Там оголосили надзвичайний стан.
Рух транспорту частково паралізований. На автошляхах - ожеледь. Тимчасово свою роботу призупинили й заклади освіти. Рятувальники закликають жителів за можливості не покидати своїх осель.
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