Жителі Рівненщини чекають на глобальну реконструкцію дороги державного значення [ Редактировать ]
Немає дороги - лише напрямок. Так розповідають водії про шлях державного значення, що сполучає найвіддаленішу громаду Рівненщини з районним центром. Про майже дев'яносто кілометрів бездоріжжя, до якого не дісталося ані велике, ані бодай мале будівництво, розкажуть мої колеги.
Дорога в селі Борове капітального ремонту ще не бачила. Хоча на ній уже немає "живого" місця - суцільні вибоїни.
Нині мороз і сніг трохи підлатали шлях. Та їхати ним однаково заледве виходить.
Ями великі. Якщо заре розстане ця поверхность, то вода стоїть сантиметрів 20, не менш на дорозі.
Це село - найбільше в Зарічненській громаді, найвіддаленіше від обласного центру. Десятиліттями тутешні люди потерпають від суцільного бездоріжжя. Розбитими шляхами "швидка" просто повзе:
Анатолій Дяденчук, водій швидкої, пункту постійного базування екстреної медичної допомоги в селі Борове:
До району відстань десь 35 до 40 кілометрів, де мали б заїхати за пів години, а їдемо півтори години. Приходилося даже декілька раз в дорозі приймать роди.
Дорога до центру громади вимощена каменем. Така давня, що й місцеві не пам'ятають, хто і коли її проклав.
Вадим Ошурко, житель села Борове:
Туди й назад з'їздив - треба щось по ходовій, треба зразу ремонт якийсь.
Але ця дорога ще не найгірша, - кажуть місцеві, - бруківкою хоч якось можна їхати. Інша річ, коли дістатися треба до райцентру - до Вараша.
Андрій, житель села Перекалля:
Скільки ви з Перекалля їдете у Вараш? - Десь дві, дві з половиною години. - Це скільки кілометрів? - Десь сорок п'ять.
Глибокі ями водії об'їжджають полями й лісами. Маневрують попід людськими хатами.
Сергій, житель Вараша:
Яма на ямі - їхати неможливо.
Але таким шляхом щодня їздять тисячі людей із Полісся. Він поєднує зо три десятки сіл із районним центром. Об'їхати діряву дорогу - кажуть водії - неможливо.
Іван Калюта, житель села Млинок:
Сьогодні є створений новий район - Вараський і це задало набагато нам таких клопітливих лишніх непередбачених моментів, тому шо добратися до Вараша практично неможливо.
І це - дорога державного значення. Відремонтувати її селянам обіцяють роками. І люди вже зневірилися.
Та шляховики запевняють: дорогу, хай і помалу, та ремонтують. Зараз асфальтують більш як шістнадцять кілометрів. Визнають - шлях геть убитий, і лагодити вже тут нічого. Необхідна капітальна реконструкція.
Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:
Якщо бути реалістами, то привести всю цю дорогу всі ці 82 кілометри автомобільної дороги Т-1808 до ідеалу, до належного стану, то мова йде про завершення робіт орієнтовно в 2023-24 роках.
Цього року на дірявий шлях планують виготовити лише документацію. А потім - проведуть тендер між підрядниками. Тож наразі цією дорогою перевізники їздити відмовляються. А місцеві й далі її долати змушені - із ями в яму.
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