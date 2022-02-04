Немає дороги - лише напрямок. Так розповідають водії про шлях державного значення, що сполучає найвіддаленішу громаду Рівненщини з районним центром. Про майже дев'яносто кілометрів бездоріжжя, до якого не дісталося ані велике, ані бодай мале будівництво, розкажуть мої колеги.

Дорога в селі Борове капітального ремонту ще не бачила. Хоча на ній уже немає "живого" місця - суцільні вибоїни.

Нині мороз і сніг трохи підлатали шлях. Та їхати ним однаково заледве виходить.

Ями великі. Якщо заре розстане ця поверхность, то вода стоїть сантиметрів 20, не менш на дорозі.

Це село - найбільше в Зарічненській громаді, найвіддаленіше від обласного центру. Десятиліттями тутешні люди потерпають від суцільного бездоріжжя. Розбитими шляхами "швидка" просто повзе:

Анатолій Дяденчук, водій швидкої, пункту постійного базування екстреної медичної допомоги в селі Борове:

До району відстань десь 35 до 40 кілометрів, де мали б заїхати за пів години, а їдемо півтори години. Приходилося даже декілька раз в дорозі приймать роди.

Дорога до центру громади вимощена каменем. Така давня, що й місцеві не пам'ятають, хто і коли її проклав.

Вадим Ошурко, житель села Борове:

Туди й назад з'їздив - треба щось по ходовій, треба зразу ремонт якийсь.

Але ця дорога ще не найгірша, - кажуть місцеві, - бруківкою хоч якось можна їхати. Інша річ, коли дістатися треба до райцентру - до Вараша.

Андрій, житель села Перекалля:

Скільки ви з Перекалля їдете у Вараш? - Десь дві, дві з половиною години. - Це скільки кілометрів? - Десь сорок п'ять.

Глибокі ями водії об'їжджають полями й лісами. Маневрують попід людськими хатами.

Сергій, житель Вараша:

Яма на ямі - їхати неможливо.

Але таким шляхом щодня їздять тисячі людей із Полісся. Він поєднує зо три десятки сіл із районним центром. Об'їхати діряву дорогу - кажуть водії - неможливо.

Іван Калюта, житель села Млинок:

Сьогодні є створений новий район - Вараський і це задало набагато нам таких клопітливих лишніх непередбачених моментів, тому шо добратися до Вараша практично неможливо.

І це - дорога державного значення. Відремонтувати її селянам обіцяють роками. І люди вже зневірилися.

Та шляховики запевняють: дорогу, хай і помалу, та ремонтують. Зараз асфальтують більш як шістнадцять кілометрів. Визнають - шлях геть убитий, і лагодити вже тут нічого. Необхідна капітальна реконструкція.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Якщо бути реалістами, то привести всю цю дорогу всі ці 82 кілометри автомобільної дороги Т-1808 до ідеалу, до належного стану, то мова йде про завершення робіт орієнтовно в 2023-24 роках.

Цього року на дірявий шлях планують виготовити лише документацію. А потім - проведуть тендер між підрядниками. Тож наразі цією дорогою перевізники їздити відмовляються. А місцеві й далі її долати змушені - із ями в яму.