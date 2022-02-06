А далі - матеріал нашої Мар'яни Мартин про... контрабандний креатив. До яких хитрощів вдаються ділки, щоби переправляти товар через кордон. І що саме перевозять найчастіше? Дивіться далі.

Полями, горами, під землею та через воду. Останні кілька років контрабандисти настільки знахабніли, що почали перевозити товар літаками...

І навіть гвинтокрилами... Днями один такий вертоліт, що незаконно летів в Україну, зафіксували угорські прикордонники. Інформацію негайно передали нашим стражам кордону. Що на ньому перевозили? І чому контрабандистами довелось кинути його на вершині Карпат - я розкажу згодом. А поки вирушаю до центру Європи...

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Ми приїхали у саме серце Європи. Село Ділове. Саме тут знаходиться географічний центр нашого континенту. Але останні кілька років Ділове - не лише основний туристичний магніт Закарпаття. А ще найгарячіша точка тютюнової контрабанди.

Бо вже на іншому березі річки Тиса...

Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону:

Румунія тут.

І хоч кордон ретельно пильнують українські прикордонники… У контрабандистів тут власна шпигунська мережа та чітка ієрархія, де в кожного члена власна роль і свої завдання. Розвідка - це парафія так званих фішкарів. Вони стежать за кожним кроком прикордонників. Намагаються увійти в довіру, відволікти чи залучити у власні махінації.

Арсен Костирко, в.о. заступника начальника відділу прикордонної служби "Ділове":

І грошову винагороду пропонують, харчування... Прикордонний наряд відволікся, а іншою стороною вони намагаються перенести тютюнові вироби через кордон.

Коли фішкарі дають "добро", на роботу виходять головні виконавці - пачкарі. Їх завдання переправити сигарети у сусідню Румунію. Тих, хто пішки йде через гори, у народі називають оленями.

За один рейд вони заробляють 100-150 доларів. Працюють парами, групами і навіть цілими селами. Головне: не потрапити у поле зору стражів кордону та переправити сигарети через кордон. А звідти - принести гроші.

Арсен Костирко, в.о. заступника начальника відділу прикордонної служби "Ділове":

Якщо в нас ящик тютюнових виробів коштує 350-400 доларів, то в Румунії він коштує на 100% більше.

Якщо для перетину кордону потрібно форсувати Тису, в хід іде важка артилерія - так звані бобри.

Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону:

Знаходили молодих хлопців утоплених. Виявлялося, що вони втопилися саме коли переносили сигарети, гідро костюми, ящики у поліетилені, щоб сигарети не замокли, але коли вони вже бачать правоохоронців з одного чи другого боку, сигарети обов'язково викидають і намагаються втекти і переховуються у приватних господарствах.

Бо зайти у чужу оселю прикордонники можуть лише за рішенням суду. Цим користуються контрабандисти. Навіть будують власні ресторани під прикриттям. На кону настільки великі гроші, що злочинці не зупиняються ні перед чим. 3 роки тому за відмову звільнити рядового контрабандиста, його шеф, організатор схеми, вбив прикордонника.

Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону:

Став вимагати, щоб затриманого відпустили, і коли прикордонники не пішли йому на поступки і тоді цей контрабандист здійснив наїзд на нашого офіцера і в результаті чого він згодом загинув. На жаль, вбивця і досі не покараний, судовий розгляд ще триває.

На одному ящику сигарет можна заробити близько 50 доларів. А якщо вдається зробити кілька ходок через кордон за день, за місяць набігає кругленька сума. Та останні кілька років все популярнішою стає контрабанда з неба. Прикордонники регулярно виявляють дрони з сигаретами, аерокоптери та аеророшути.

Дійшло до того, що контрабандисти вже почали літати навіть на дорогих гелікоптерах. Ось цей - вартістю в 150 тисяч доларів - виявили на вершині Карпат. І він здійснив не одну ходку.

Ванда Мільо, речниця СБУ в Закарпатській області:

В рамках досудового слідства було встановлено, що він здійснював незаконні польоти за кордон і двічі на місяць здійснював посадку на території Угорщини та Румунії.

Щоб розібратись, що ж на ньому перевозили - вирушаємо в гори. Та вже за півгодини дороги нас чекає вимушена зупинка.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Все! далі на автомобілі не проїдеш. Щоб дістатися до гвинтокрила, треба йти пішки.

Більшість стежок рясно засипані снігом. Кожен наступний крок перетворюється на рулетку.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Ми пройшли 15 хв. Доріг тут немає, сніг по коліна. Я не готова до таких випробувань, далі йти просто небезпечно.

Навіть добре тренованим прикордонниками довелося витратити більше години, аби видряпатися на гору і знайти вертоліт. Кажуть: цим гвинтокрилом могли перевозити не лише сигарети, а й нелегалів. Він може вмістити до 6 осіб. На арифметиці контрабандистів - це 7 тисяч євро з людини. Якщо ж переправляли наркотики, чорна бухгалтерія може сягати мільйонів.

Та на цьому винахідливість контрабандистів не закінчується. Ужгород. Звичайна вулиця в кількох кілометрах від Словацького кордону. Але те, що під нею - геть не звичайне.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Тут прямо під моїми ногами проходив тунель, протяжність у 800 м. Він вів від Ужгорода у Європу, його виявили 10 років тому.

Починався в ужгородському підвалі. А закінчувався - у словацькому селі. Його викопали два українських брата. Згодом, обоє отримали по 3 роки: один - реального терміну за ґратами, інший - умовно. Але ця історія - швидше виняток з правил. Бо незаконна переправа через кордон досі не є кримінальним злочином.

Арсен Костирко, в.о. заступника начальника відділу прикордонної служби "Ділове":

Якщо група осіб, це штраф їм...від 8,5 тис грн до 13600 або адмінарешт від 10 до 15 діб. Якщо одна людина - це від 3,5 тис грн до 8,500. Кожного разу ми можемо одну і ту ж особу по два, по три рази затримувати. Їх возять в суд, осуджують, вони платять штраф, або відбувають адмінарешт, але їм байдуже, вони все одно займаються своєю справою.

При чому штрафи зазвичай погашають організатори. Для них ці суми просто смішні. І пачкарі знову виходять на роботу. У Діловому про їхню діяльність знає кожен житель. А дехто навіть підтримує...

Ольга, жителька села Ділове:

Але шо як хлопці не мають роботи, мусять щось заробити. Знаєте що, якщо вони там наприклад той ящик того понесуть, тих сигарет, це не є вже контрабанда.

Іншої думки у Верховній Раді. За інформацією голови комітету з фінансів Данила Гетманцева, через контрабанду бюджет щороку втрачає колосальні гроші.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ("Слуга народу"):

Щонайменше 50 мільярдів гривень щороку бюджет недоотримує внаслідок контрабанди.

Щоб її побороти, на митниці регулярно проводять чистки. А ще пропонують ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ("Слуга народу"):

Кримінальна відповідальність передбачена за контрабанду підакцизних товарів, за недостовірне декларування будь-яких товарів, він вже рекомендований до другого читання... Коли його будуть розглядати? Ну я не виключаю, що до кінця місяця він буде вже в залі.

Але, за словами жителів прикордоння, малоймовірно, що навіть тюрма зможе зупинити потік контрабанди. В селах давно нема роботи, молодь, або тікає, або дивиться в бік Румунії. Тож поки влада не зверне увагу на проблему сіл, єдиним способом заробітку для місцевих так і залишиться контрабанда.