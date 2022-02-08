Міністерство цифрової трансформації презентувало нові можливості "Дії" [ Редактировать ]
Зміна прописки, довідка про несудимість, техпаспорт і ще з десяток нових послуг з'являться в додатку "Дія" найближчим часом. Нові можливості державного застосунку презентувало Міністерство цифрової трансформації. Окрім того, під час самого "Дія-саміту" запрацювала ще одна послуга - опитування.
В якості тесту в додатку з'явилися перші запитання - назва нового проєкту та найкраща послуга "Дії". А президент Зеленський пообіцяв невдовзі ощасливити усіх українських пенсіонерів, які досі не мали смартфона.
Володимир Зеленський, Президент України:
Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф.
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