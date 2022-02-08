Україна не перетне "червоних ліній" – Дмитро Кулеба [ Редактировать ]
Україна з цікавістю чекає на результати переговорів Макрона з Путіним, та, незалежно від їх результатів, не перетне "червоних ліній". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прес-конференції зі своїми колегами з Австрії, Чехії та Словаччини. Каже: Київ налаштований конструктивно, але не має наміру йти на поступки, які можуть нашкодити національним інтересам.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Вчора колеги відвідали Станицю Луганську. Бачили, що таке російська агресія, до яких проблем вона призводить.
-Ми підтримуємо солідарність з Україною. Підтримуємо українську територіальну цілість і незалежність. Ми тут, що б продемонструвати солідарність, співчуття та підтримку вашій країні.
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