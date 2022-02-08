Олаф Шольц уникнув прямої відповіді про "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Безкомпромісна труба! Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся із Джо Байденом. І, як пише американська преса, політики знайшли порозуміння майже з усіх питань, крім... другого "Північного потоку".
На брифінгу після перемов Шольц уникнув прямої відповіді про майбутній газогін. Лише туманно пообіцяв: Берлін підтримає союзників щодо санкцій проти Москви. А от Байден однозначно заявив: позиція Штатів - категорична.
Джо Байден, Президент США:
Якщо Росія нападе (маю на увазі, якщо її танки чи військовики перетнуть український кордон), більше не буде "Північного потоку". Ми покладемо цьому проєкту край.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Ми кажемо американським друзям: ми єдині. Діятимемо спільно. І вживатимемо всіх необхідних заходів теж разом.
У Вашингтоні лідери говорили і про ситуацію навколо України, і про стримування Росії, й про енергетику. А неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють: американському президенту було важливо встановити особистий контакт із Шольцем. А ще - чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії та можливості спільних і скоординованих дій у разі нападу.
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Ситуацію навколо України, стримування Росії та енергетику - обговорили у Вашингтоні чинний президент Америки та новий канцлер ФРН, - повідомляє Білий дім.
Попри те, що канцлер збирається дискутувати з американцями і про двосторонні відносини, і про НАТО, і про другий "Північний потік", питання України буде так чи інакше пов'язане з усіма цими темами - неофіційно розповідають американські дипломати.
Також серед тем були "протидія використанню Москвою енергетики як зброї".
Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что две страны "идут нога в ногу"
У Берлінському аеропорту репортери дарма під дощем чекали на канцлера Олафа Шольца. Тільки час згаяли! Найбільше, що змогли зафільмувати - це як він підіймається на борт урядовий літак. Жодних заяв, жодних коментарів.