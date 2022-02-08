На брифінгу після перемов Шольц уникнув прямої відповіді про майбутній газогін

Безкомпромісна труба! Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся із Джо Байденом. І, як пише американська преса, політики знайшли порозуміння майже з усіх питань, крім... другого "Північного потоку".

На брифінгу після перемов Шольц уникнув прямої відповіді про майбутній газогін. Лише туманно пообіцяв: Берлін підтримає союзників щодо санкцій проти Москви. А от Байден однозначно заявив: позиція Штатів - категорична.

Джо Байден, Президент США:

Якщо Росія нападе (маю на увазі, якщо її танки чи військовики перетнуть український кордон), більше не буде "Північного потоку". Ми покладемо цьому проєкту край.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми кажемо американським друзям: ми єдині. Діятимемо спільно. І вживатимемо всіх необхідних заходів теж разом.

У Вашингтоні лідери говорили і про ситуацію навколо України, і про стримування Росії, й про енергетику. А неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють: американському президенту було важливо встановити особистий контакт із Шольцем. А ще - чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії та можливості спільних і скоординованих дій у разі нападу.