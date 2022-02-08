На Західній Україні нова хвиля коронавірусної хвороби. У цих регіонах вона дещо агресивніша, ніж по всій країні. Дві області, Рівненщина та Івано-Франківщина, у червоній зоні вже майже два тижні, інші балансують на межі. Хворих дуже багато. І наявність кисню іноді вирішує все.

Кореспонденти "Подробиць" готові розповісти як його виготовляють рівненські хіміки та як його чекають у тамтешніх лікарнях.

У цьому цеху рівненські хіміки виготовляють азот і кисень для свого підприємства. Та від початку пандемії кисень тут виробляють ще й для лікарень.

Віктор Паламарчук, начальник цеху "Аміак-1" ПрАТ "Рівнеазот":

Повітря проходить багатоступеневу очистку і потім за рахунок подвійно ректифікації ми отримуємо рідкий кисень. Далі рідкий кисень за рахунок насосу ми подаємо в систему. Він газифікується і накачується у балони.

Усе автоматизовано, процес - безперервний. Оператори цеху контролюють, аби кисень був без жодних домішок.

-Кисень зовсім чистий. Приблизно 99,7 - 99,8 відсотків.

Світлана Журик, наповнювачка балонів ПрАТ "Рівнеазот":

Балони ми наповняємо чистим уже киснем після перевірки. За добу можем наповнювати 450 балонів максимум.

На складі підприємства є великий запас заповнених балонів. Але довго вони тут не стоять. Машини з лікарень їдуть за безкоштовним киснем щодня.

Марія Ігнатчук, машиністка крану цеху виробництва кисню ПрАТ "Рівнеазот":

Забезпечуєм повністю всіх споживачів, які приїжджають до нас по кисень.

Ось ці - в лікарню в Клевані привезли з "Рівнеазоту" кілька годин тому. Їх одразу під'єднують до системи й перекачують кисень у реанімацію.

Володимир Римар, технік Клеванської лікарні імені Михайла Вервеги:

З попередньою хвилею один балон вистачало на хвилин сорок-п'ятдесят. В добу ішло попередній час ковід від 50 до 60 балонів. На даний час іде вісімнадцять балонів за добу.

Нині в цій лікарні 60 пацієнтів із ковідом. І це майже половина зарезервованих ліжок.

Віктор Чубрій, в.о. головного лікаря Клеванської лікарні імені Михайла Вервеги:

Особливість цієї хвилі така, що поступають менше киснезалежних хворих. Кисень треба й надалі. Ми вдячні, звичайно, "Азоту" за те, що він нам безкоштовно надає таку гуманітарну допомогу.

Кисень від рівненських хіміків отримують 24 лікарні одразу трьох областей: Рівненської, Волинської та Житомирської. І хоча основною продукцією заводу є мінеральні добрива, з початком пандемії тут перекваліфікувалися на боротьбу з ковідом.

Володимир Коваленко, головний інженер ПрАТ "Рівнеазот":

За минулий рік було відвантажено 21 тисяча 39 балонів. Максимальна кількість кисню досягала до 450 балонів на добу. На території нашої Рівненської області фактично кисню абсолютно не було де взяти.

Рівненщина за кількістю хворих майже щодоби б'є рекорди. Зараз в області розгорнули понад дві тисячі ліжок.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації:

Заповненість ліжок в нас складає 57 відсотків майже. А те, що стосується кисню і підприємства "Азот", дійсно, за минулий рік воно врятувало, я рахую, заклади медичні області, а також життя наших громадян.

Олег Арестархов, керівник із корпоративних комунікацій Group DF:

Химики стоят вместе с медиками в одном ряду и спасают человеческие жизни. Три предприятия азотного бизнеса Groyp DF - это "Севернодонецкий азот", "Черкассыазот" и "Ровноазот" за год поставили 1,3 миллиона кубических метров кислорода. Этот кислород поставляется безплатно по решению акционеров, поставка идет в 15 областей, это часть социальной ответсвенности бизнеса, мы обязаны помагать людям и спасать человеческие жизни.

На "Рівнеазоті" запевняють: дадуть кисню стільки, скільки буде потрібно.