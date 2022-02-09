В среду, 9 февраля, появилась информация о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Об этос сообщил "Интерфакс".

Отмечается, что у него серьезное поражение легких.

Владимир Вольфович сейчас находится в ЦКБ с коронавирусом.

На просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник "Интерфакса" сказал:

Да, поражение легких серьезное.

Первый замглавы фракции в Госдуме Василий Власов отметил:

Владимир Вольфович работает с документами. Он нормально себя чувствует

Как сообщали "Подробности", Жириновскому в Украине грозит 12 лет тюрьмы за финансирование терроризма.

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