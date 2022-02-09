Жириновского госпитализировали с серьезным поражением легких [ Редактировать ]
В среду, 9 февраля, появилась информация о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Об этос сообщил "Интерфакс".
Отмечается, что у него серьезное поражение легких.
Владимир Вольфович сейчас находится в ЦКБ с коронавирусом.
На просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник "Интерфакса" сказал:
Да, поражение легких серьезное.
Первый замглавы фракции в Госдуме Василий Власов отметил:
Владимир Вольфович работает с документами. Он нормально себя чувствует
Как сообщали "Подробности", Жириновскому в Украине грозит 12 лет тюрьмы за финансирование терроризма.
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