Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Причина - попытка следователей сфальсифицировать дело о смертельном ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского. Об этом министр сообщил в Facebook.

"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского", - сообщил министр.

По его словам, сегодня следователи местной полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение на водителя машины Ярославского, который заявил, что якобы он был за рулем автомобиля на момент смертельного ДТП.

"Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте. Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - добавил Монастырский.

Накануне около 23:00 автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский. Тело обнаружили водители, которые ехали по этой дороге и сообщили в полицию.

"На месте происшествия был обнаружен номерной знак автомобиля Mersedes-Benz G63, принадлежащего к орбите фирмы одного из известных харьковских бизнесменов", - отметил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

На данный момент личность погибшего не установлена, это мужчина около 50 лет. Он погиб в результате полученных множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Бизнесмен Александр Ярославский отреагировал на новости о смертельном ДТП на Харьковщине с участием автомобиля его кортежа. По его словам, он узнал об этом утром, а ночью находился у себя дома.

"Я спал дома и утром только узнал об этом", – сказал Ярославский.

Бизнесмен не подтвердил, но и не опроверг причастность автомобиля кортежа к аварии. На вопрос о номере автомобиля 0018 ответил, что не следит за своими номерами. На вопрос журналиста, где был кортеж, когда бизнесмен спал, он ответил, что не знает.

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