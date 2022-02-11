Рибний скандал. Через бюрократичні зволікання на трьох великих водосховищах Дніпра у заборонені місця лову вийшли промислові рибалки. Верхів'я водосховищ роками оберігали від промисловиків щорічними так званими "режимами". За допомогою цих підзаконних актів урядовці закривали від промислу руслові ділянки рік. Та цьогоріч із встановленням заборон затягли, і рибалок уже ніщо не обмежує…

Верхів'я Кременчуцького водосховища поблизу Черкас. Уже майже тиждень, як тут зійшла крига, і на воду одразу потягнулися сотні рибалок. Василь Надточій теж вирішив не пасти задніх, хоча він промисловик. Вісім років таким, як він, забороняли ловити на руслі - це регулювали щорічні режими рибальства від Держрибагентства. Та цьогоріч їх не встановили…

Василь Надточій, власник риболовецької бригади:

В перший день два човни - пів тони, другий день здали теж, кажеться, 600 кілограм, третій день здали 300 кілограм. Єслі режиму немає, то ми вийшли по правилам рибальства.

Хоча все й за законом, але такі дії викликали хвилю обурення серед любителів. Вони записали десятки відеозвернень до посадовців, долучилися до цієї акції навіть імениті спортсмени-рибалки.

Юрій Орлов, рибалка-спортсмен:

Мы предлагаем побороться за свои права, мы собираемся на митинг 3 марта там, где будут озвучены наши главные вопросы.

Утім, рятувати Дніпро доводиться не лише від промислових сіток, а й від браконьєрських. Під час цього нічного рейду екологи й водний патруль намагаються заскочити на гарячому групу бракон'єрів.

-Мені здається, що сітки вони ще ввечері постелили. Стоять? Так?

У рейд екологи виходять на риболовецькому баркасі, аби не привертати зайвої уваги. Адже тутешні браконьєри останніми днями, не соромлячись, почали встановлювати свої сітки поряд із промисловими. І є перші знахідки! Сигнальною ракетою інспектори викликають на підмогу поліцейський катер.

На цьому острові базується єгерський пост одного з мисливських господарств. Та як виявилося, це водночас і браконьєрська база з безліччю сіток, риби, ятерів та спецтехніки. Цей чоловік назвався єгерем. Хоча й одягнений у водонепроникний комбінезон, а на годиннику - четверта ранку, що він робить на березі - правоохоронцям пояснити не зміг. А про сітки та свіжу рибу на посту вперше чує…

Юрій, єгер:

-Де ви їх бачите ? -Прямо біля доміка … човен, мотор, ятєря …-Ну якщо ви знайшли щось незаконне, то, будь ласка, вилучайте ….які питання до мене.

Уся риба у Дніпрі зараз з ікрою. І саме на неї полюють і браконьєри, і любителі, і промисловики. Аби дати шанс лускатій віднереститись, екологи підтримують повну заборону вилову аж до закінчення нересту. І принаймні перша перемога вже є.

Артем Ріпенко, голова Державного агентства меліорації та рибного господарства України: