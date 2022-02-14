Президенти США та України поговорили телефоном [ Редактировать ]
Україна розуміє всі наявні ризики і готова до будь-якого розвитку ситуації. Таке заявив Володимир Зеленський президентові Сполучених Штатів Джо Байдену.
Напередодні глави держав поговорили телефоном. Ішлося насамперед про безпекову ситуацію довкола України. Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона.
І запросив його відвідати Україну найближчими днями. Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.
Крім того, Джо Байден під час розмови пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ.
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Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона. І запросив його відвідати Україну найближчими днями.
CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що, начебто, "розмова відбувалася недобре".
CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що, начебто, "розмова відбувалася недобре".
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, существующих рисках, санкциях и российской агрессии
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