Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Україна розуміє всі наявні ризики і готова до будь-якого розвитку ситуації. Таке заявив Володимир Зеленський президентові Сполучених Штатів Джо Байдену.

Напередодні глави держав поговорили телефоном. Ішлося насамперед про безпекову ситуацію довкола України. Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона.

І запросив його відвідати Україну найближчими днями. Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Крім того, Джо Байден під час розмови пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ.