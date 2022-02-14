Силовики реагуватимуть максимально жорстко на всі спроби захоплення адмінбудівель [ Редактировать ]
300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, рятувальників і прикордонників щодня стоять на захисті внутрішньої безпеки України. Очільник МВС Денис Монастирський запевнив - якщо провокатори спробують захопити адмінбудівлі, силовики реагуватимуть максимально жорстко.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо. Якщо якийсь "Гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом. Без попередження та жодних вагань.
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