300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, рятувальників і прикордонників щодня стоять на захисті внутрішньої безпеки України. Очільник МВС Денис Монастирський запевнив - якщо провокатори спробують захопити адмінбудівлі, силовики реагуватимуть максимально жорстко.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо. Якщо якийсь "Гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом. Без попередження та жодних вагань.