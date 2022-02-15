Кредитные программы – это палка о двух концах. С одной стороны, трезвая оценка своих личных возможностей и правильно подобранный кредит становятся действительно удобным финансовым инструментом.

С другой – если брать кредиты на не жизненно важные траты, а "просто из прихоти", не сравнивать поставщиков кредитных услуг и небрежно относиться к взятым на себя обязательств – кредит превращается в реальную кабалу и долгосрочную проблему.

К какой категории отнести микро- или минизаймы, которые в ассортименте предлагают МФО всех мастей? Как выбрать программу "займов до зарплаты", и чему уделить особое внимание?

Отличия минизаймов

Среди преимуществ такого рода кредитных программ стоит отметить лояльные требования к широкой аудитории потенциальных заемщиков, скорость рассмотрения заявки и возможность получить деньги дистанционно.

Среди недостатков, в том числе тех, которые обусловлены сниженными требованиями к заемщикам, стоит отметить небольшую максимальную сумму, которую реально запросить в долг, небольшой срок кредитования и довольно высокие проценты, которые начисляются ежедневно. Штрафы при просрочке даже одного платежа тоже будут немаленькими.

Когда брать минизайм

Оценив плюсы и минусы "быстрых займов", получится, что такие кредиты лучше всего брать только на небольшой срок и только тогда, когда альтернативных источников денег нет. Также очень важно быть уверенным, что вы сможете делать платежи согласно утвержденного графика, чтобы не попасть на дополнительные пени. Если таких гарантий нет, от кредита в МФО лучше воздержаться.

Всегда учитывайте сумму переплаты с учетом срока и суммы займа. Если вам кажется, что переплата слишком высокая, то лучше отказаться от предполагаемых трат, если это возможно, либо рассмотреть другие кредитные программы. Например, потребительский или целевой кредит от банка.

Сравниваем кредиторов

Рекомендуется не только понимать свои реальные финансовые возможности и иметь гарантированный источник дохода для своевременных платежей, но и потратить время на сравнение различных программ. Особое внимание уделяйте схеме начисления процентов, штрафным санкциям, методам перевода денег. Всегда внимательно читайте договоры.

Сравнить базовые параметры продуктов МФО можно, в том числе, на страницах сервисов-агрегаторов, которые сами не дают кредиты, но дают информацию для объективного анализа предложений и выбору кредитора под индивидуальные запросы – по процентной ставке, требованиям к заемщикам, срокам и суммам кредита и так далее.

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