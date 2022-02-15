Держдума РФ підтримала звернення до Путіна про визнання "Л/ДНР" [ Редактировать ]
Ну, а вже після заяв російської сторони про відведення, з північного сходу прийшла ще одна новина. Російська Держдума підтримала звернення до Путіна про визнання так званих Л/ДНР.
У документі йдеться про необхідність визнати самопроголошені республіки на території окупованих Росією Донецької та Луганської областей. За інформацією російських ЗМІ, тепер остаточне рішення має ухвалити їхній президент... У Міністерстві закордонних справ України відреагували, заявивши - визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме фактичний і юридичний вихід Федерації з Мінських угод.
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