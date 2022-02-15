Канада вперше застосує Закон про надзвичайні ситуації [ Редактировать ]
Канада вперше застосує Закон про надзвичайні ситуації - через протести в країні. Про це оголосив прем'єр Джастін Трюдо. Закон, зокрема, надає більше повноважень поліції для відновлення порядку. Трюдо наголошує: всі заходи будуть "розумні та пропорційні загрозам". Нагадаю, в Канаді вже кілька тижнів тривають протести проти карантинних обмежень. Мітингарі вдавалися до блокування столиці та критично важливих автошляхів. Спочатку вимагали скасування Ковід-сертифікатів для далекобійників під час перетину кордону, а потім - і для всієї країни.
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