Глядачі зможуть самостійно обрати улюблену стрічку на кінопремії "Оскар" [ Редактировать ]
На кінопремії "Оскар" - нова номінація! Тепер глядачі зможуть самостійно обрати улюблену стрічку, яка отримає неофіційну нагороду в спеціальній номінації. Голосування відбуватиметься в соцмережах. До того ж - оберуть трьох інтернет-користувачів гостями наступної церемонії "Оскара", а ще п'ятеро - отримають подарунки. До таких дій організатори заходу вдалися через падіння рейтингів трансляцій кінопремії.
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Тепер глядачі зможуть самостійно обрати улюблену стрічку, яка отримає неофіційну нагороду в спеціальній номінації.
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