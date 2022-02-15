Кіноакадеміки "Оскара": хто це, скільки їх і чи можна вплинути на їхній вибір

Їх на сьогодні 9 тисяч 847! Цих людей називають кіноакадеміками і їм довірили вибрати, який фільм має право претендувати на "Оскара", а який (навіть попри касові збори у кінотеатрах) так ніколи і не визнають.