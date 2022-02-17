Перекритий центр міста, сутички з правоохоронцями, зеленка та яйця. Під парламентом сьогодні знову мітингували ФОПівці. Від самого ранку - вони заблокували урядовий квартал.

Чого вимагали та чи почули їх нардепи? Та чому Рада вирішила посилено працювати? Про все докладніше Анна Каменєва.

Від самого ранку ФОПівці заполонили урядовий квартал. І фактично заблокували центр міста. Відтіснити мітингарів із проїжджої частини - намагалися силовики, та почалися сутички.

Мітингувальники в силовиків кидали яйця та обливали зеленкою. П'ятьох активістів затримали. Вимоги в підприємців незмінні - скасувати касові апарати, які стали для них обов'язковими із нового року.

Надія, підприємниця:

Ось ми підключаємо касовий апарат, в нас він висить. А кожний день надо здати той отчет, він висить. В налогову не йде, нікуди не йде, за все штраф. 51 тисяча розтрати, які ми несемо на даний момент. Вони привищують наші доходи.

Інна Романцова, підприємниця:

Я вимагаю прийняття законопроєкту 5866-1, який дозволить сьогодні тим, хто хоче працювати з РРО з ЕРРО, хто не хоче може працювати в такий спосіб, як сьогодні, вести той зошит, в який ми записуємо виручку денну, кожного дня. Можна працювати з пост терміналом.

Ухвалити такий закон вимагають і в опозиції.

Ми вимагаємо негайно прийняти делегацію малих підприємців і заслухати лідерам фракцій і головам комітетів, прийняти відповідний закон.

Та в профільному комітеті - непохитні. Єдиний компроміс, на який готові піти - це зменшити штрафи.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Для тих хто встановив РРО на весь 22 рік зменшити штрафи на 90% - це моя пропозиція. Вона подана, як поправка до закону про індустріальні парки. Я думаю, що на наступному тижні ми його проведемо через комітети й він буде в залі.

Планують наступного тижня винести в залу і законопроєкт, який забороняє чиновникам і держслужбовцям виїжджати за межі країни під час воєнного стану. "Слуги" пропонують - аби дозвіл на виїзд надавав президент. В опозиції кажуть - це неконституційно.

Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо ти народний депутат, урядовець, топслужбовець, власне керівник підприємства, яке впливає на Україну, то маєш перебувати тут у скрутні часи.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Для того, щоб в нас закон все-таки відповідав конституції, а тобто був в парламентсько-президентській республіці, ми вносимо норму, що ніякий президент нічого не погоджує. Комітет Верховної Ради буде робити їм таке погодження.

І наступного тижня - теж ніхто нікуди не їде. Нардепи вирішили - попрацювати під куполом. Мовляв, треба і документ про економічний паспорт ухвалити, і ренту на газ збільшити, і онлайн-голосування для себе узаконити. А в опозиції наполягають - на соціальних законопроєктах.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Коли якраз була напружена ситуація в країні й люди чекали від парламенту якихось заяв, дій. А вони тоді взяли й проголосували канікули під виглядом карантину. А сьогодні лицемірно намагаються - от ми там перенесемо тиждень. Якщо не буде соціальних законів - це все безглуздо. І парламент не має права представляти український народ в такому вигляді, коли він ігнорує нагальні вимоги людей і намагається імітувати якусь діяльність.

Завтра ж нардепи - пів робочого дня говоритимуть з урядовцями. Для звіту покликали прем'єра, міністрів оборони та фінансів.