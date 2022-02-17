Залізничне ембарго. Білорусь відтепер не може ввозити до України мінеральні добрива власного виробництва. Таке рішення ухвалили в Укрзалізниці. Заборону запровадили на невизначений термін. Це стосується і транзитних постачань - до країн Європи, СНД та Балтії. У Федерації профспілок України такий крок урядовців схвалюють, оскільки обмеження захистять вітчизняну хімічну галузь.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Ми повинні сьогодні, в цей час, коли висока ціна на газ, а газ у собівартості азотних добрив складає надзвичайно велику частку, обов'язково, можливо, навіть нульовою ставкою податків і через протекціоністські заходи при експорті-імпорті, підтримати наших виробників. Це більше ніж 50 тисяч наших українців, які працюють там, у суміжних галузях - 400 тисяч, півмільйона. І разом з тим, разом у сільському господарстві - 13 відсотків ВВП.