Білорусь не може ввозити до України мінеральні добрива власного виробництва [ Редактировать ]
Залізничне ембарго. Білорусь відтепер не може ввозити до України мінеральні добрива власного виробництва.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Ми повинні сьогодні, в цей час, коли висока ціна на газ, а газ у собівартості азотних добрив складає надзвичайно велику частку, обов'язково, можливо, навіть нульовою ставкою податків і через протекціоністські заходи при експорті-імпорті, підтримати наших виробників. Це більше ніж 50 тисяч наших українців, які працюють там, у суміжних галузях - 400 тисяч, півмільйона. І разом з тим, разом у сільському господарстві - 13 відсотків ВВП.
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