Через політизацію конкурсу Україна може і зовсім не потрапити на Євробачення цього року

І від цифр спортивних до музичних. Щаслива "сімка". Саме під таким номером Україна виступатиме на Євробаченні.

Щоправда, хто саме зі співаків поїде до Турину - досі питання. Бо нацвідбір на співочий конкурс вкотре завершився скандалом.

За що дискваліфікували Аліну Паш? Чому звільнили голову оргкомітету? І хто ховав від учасників картки з голосуванням? Про Євробачення, яке за останні кілька років вже традиційно каже "до побачення" тим, хто переміг у відборі - дивіться далі.

Нацвідбір на Євробачення - конкурс, що завершився скандалом, дискваліфікацією переможця і та відставкою голови оргкомітету! То хто ж поїде від України в Турин? Але про все - по черзі.

Скандал зчинився ще до відбору. Співак Лауд вибув із фіналу. Бо його пісню вже виставили на Ютубі, а це суперечить правилам. І це не єдині заборони!

Світлана Остапа, голова Наглядової ради НСТУ:

Не можуть брати участі в конкурсі особи, які виступали з концертами на території країни-агресора, або на окупованих територіях чи анексованих територіях, і ті, які брали участь у заходах, які фінансуються державою агресором.

І під цю норму ще до початку відбору могла потрапити й Аліна Паш. Соцмережі одразу зарясніли її світлинами з Москви. Пригадали і поїздки до анексованого Криму у 15-му році. Втім за день до виступу співачка принесла документ від прикордонників, про те, що вона легально перетинала адмінмежу. Тож питання допуску закрили. І Паш до участі у відборі допустили.

Ярослав Лодигін:

Ми не є детективне агентство, ми отримали підтвердження, в тому числі документальні.

Саме шоу обійшлося в рази дорожче, аніж у попередні. За даними Прозорро, у 20 мільйонів гривень! Раніше два півфінали проводили за 12 мільйонів. До складу журі увійшли співачки - Тіна Кароль та Джамала і представник Суспільного, режисер Ярослав Лодигін. Саме його коментарі глядачі оцінили як образливі.

Ярослав Лодигін, член журі відбору на Євробачення:

Ми вже кілька разів уявляли себе як українців як таких... люди з лісів, люди з гір в цьому випадку. І мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації.

Та й технічно не все минуло гладко. Гурт Cloudless, який відкривали відбір, пісню співав двічі, бо зникла фонограма. Плутанина була й з фінальним підрахунком голосів.

І хоча рахувати бали довелося на папері, фіналіста таки обрали!

Аліна Паш, переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022:

Чим можна брати Європу? Ну чесністю і Африку візьмеш. Тому чесність треба буде транслювати. Очі, посил. Повідомлення у мене буде доросле.

Паш перемогла за сумою балів. За неї проголосувала більшість у журі. А глядачі обрали гурт Калуш Оркестра. Різниця між ними - один бал. Тож після поразки музиканти пішли до організаторів. Бо запідозрили фальсифікацію.

Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra:

Хотіли подивитись на ту зловіщу карточку, де глядацькі симпатії. І коли ми зайшли, від нас закрили двері просто перед носом, тримаючи цю карточку, довго не відкривали, потім відкрили, сказали - ми її вам не дамо, і закрились знову, потім вийшли і просто втекли.

Щоправда, аудитори запевнили: усе було чесно!

Та пристрасті лише розгоралися. Не встигла Аліна Паш насолодитися перемогою, як прикордонники відповіли Суспільному, що жодної довідки співачці про те, як і коли вона відвідувала Крим не надавали.

Дмитро Хоркін:

Довідка фальшива.

Після цього Аліна Паш у Фейсбуці написала, що вирішила не їхати на конкурс. Усе через хвилю критики, злами соцмереж і погрози. Співачка також визнала: довідку сфальшував один із членів її команди. Каже: зробили це потайки від неї. Через годину після заяви Паш, організатори повідомили про дискваліфікацію переможця.

Дмитро Хоркін, член оргкомітету Євробачення:

У більшості членів Оргкомітету виникло бажання все ж таки припинити участь артистки Аліни Паш у відборі.

А вже через день припинили співпрацю із членом журі та одним з організаторів Нацвідбору - Ярославом Лодигіним.

Вадим Міський, голова комітету з аудиту Суспільного мовлення:

Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін.

І такі скандали вже стали постійним політичним акопанементом відбору на Євробачення. 2016 року суперечки спалахнули навколо Андрія Запорожця, який виступав під псевдонімом SunSay. Журі запитало, чи вважає він нормальним виступати в окупованому Криму та у Росії? Тоді артист відповів, що він є "громадянином світу". І тоді в нацвідборі впевнено перемогла Джамала, яка і на Євробаченні тріумфувала.

У 19-му співачка MARUV виграла право представляти Україну в Тель-Авіві, але на конкурс не поїхала. Її звинуватили в непатріотичних гастролях у Росії. Захейтили за політичні погляди і гурт "Анна-Марія". Схоже, така історія буде повторюватися і в майбутньому.

Михайло Ясинський, музичний продюсер:

Они являются результатом системных ошибок в организации отбора.

Через політизацію конкурсу Україна може і зовсім не потрапити на Євробачення цього року, побоюються організатори Нацвідбору. Зараз вони на етапі підписання документів з Калуш Оркестра.

Михайло Ясинський, музичний продюсер:

Наиболее сильным артистом была Алина Паш. Вот как артист, как исполнитель, как носитель идеи, обладающим набором профкачеств, таланта, харизмы. Калуш опытный коллектив, у них классная песня. Надеюсь, если они согласятся участвовать, как я понял они там согласны, я думаю, что они выступят достойно!

Втім скандальна історія з нацвідбором ще не завершена. Калуш Оркестра таки вимагає показати картку з голосуванням. А тим часом в Турині жеребкування країн-учасниць Євробачення відбулося. За його підсумками, представник від України виступить у першому півфіналі під сьомим номером. Але досі невідомо - кому ж дістанеться цей номер.