Гороскоп на последние дни зимы говорят о том, что конец февраля станет активным и насыщенным периодом.

Овен

У вас есть шанс обрести нового друга, и отношения станут с ним выгодными. Неделя удачная для обучения и проведения тестирования.

Телец

Провожайте зиму активно, у вас хватит на это сил и запаса энергии. Соглашайтесь на любые предложения, которые принесут вам доход.

Близнецы

Посвятите эти дни целиком и полностью своей семье. У вас будут ожидаемые траты, поездки, покупки для дома и решение вопросов о недвижимости. Период будет хорошим и с приятными хлопотами.

Рак

В последнюю неделю зимы вам стоит обдумать планы на будущее и проанализировать все, что предстоит закончить. Новые идеи уже приходят в голову, но вы еще не знаете, что с ними делать. Эмоции будут зашкаливать, контролируйте их, чтобы не испугать окружающих.

Лев

У вас может попросить о помощи кто-то из очень близкого окружения. Если вам не очень хочется оказывать услугу - все равно не торопитесь отказывать. Любое благородное дело в эти дни получит двойную награду.

Дева

Работа будет отнимать практически все время в эти дни. И звезды помогут вам хорошо потрудиться. Не ленитесь по утрам, берите хороший темп и не останавливайтесь до выходных.

Весы

Есть шанс получить на этой неделе нежданный доход, наследство или страховую выплату. Удачной станет покупка автомобиля, недвижимости или любых крупных вещей. Они будут выгодными.

Скорпион

Для вас самым лучшим отдыхом сейчас станет смена обстановки. Отвлекитесь от рабочих будней, проведите хоть немного времени в новом месте. Это может быть даже кафе, музей или поход в гости к новым друзьям.

Стрелец

У вас проснется склонность с самокопанию и это станет поводом для затяжной депрессии. Постарайтесь смотреть на жизнь более оптимистично. У вас есть не только недостатки, но и достоинства, даже если вы их не видите.

Козерог

Все ваше свободное время придется на этой неделе посвятить семейным вопросам. Близким людям будет нужна ваша помощь и участие, не отказывайте им в этом. А на выходных приведите в порядок своей жилье.

Водолей

Если вы хотели построить карьеру политика или решить важные юридические вопросы - сейчас самое время этим заняться. Все будет решаться быстрее, чем ожидалось и в других сферах жизни.

Рыбы

Ваша целеустремленность и трудолюбие поможет осуществить то, к чему вы давно стремились. С финансами все будет благополучно. А вопросы, которые вас совсем недавно волновали, уйдут на второй план, пишет Gadalkindom.

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