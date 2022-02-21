Верховна Рада готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій і, за потреби, реагуватиме. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук після Погоджувальної ради. Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан. Проте для цього спочатку повинен бути указ Президента. Саме через безпекову ситуацію нардепи цей тиждень зробили сесійним. Насамперед розглядатимуть законопроєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатності.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради: