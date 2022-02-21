Верховна Рада готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій – Руслан Стефанчук [ Редактировать ]
Верховна Рада готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій і, за потреби, реагуватиме. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук після Погоджувальної ради. Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан. Проте для цього спочатку повинен бути указ Президента. Саме через безпекову ситуацію нардепи цей тиждень зробили сесійним. Насамперед розглядатимуть законопроєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатності.
Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради:
Це і питання виділення більших коштів для наших військовослужбовців. Це законопроект 7012-2. Це питання пов'язані з забезпеченням обороноздатності нашої армії. Це питання пов'язані з проходженням в першому читанні закону про обіг цивільної зброї в Україні.
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