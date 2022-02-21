Зброя - цивільним, гроші - військовим, та звернення до міжнародних інституцій. Нардепи ухвалили план роботи на поточний тиждень. Його зробили сесійним через безпекову ситуацію. Парламентарії запевняють: готові швидко реагувати на всі можливі загрози.

Де братимуть кошти на підвищення обороноздатності країни - розповість Яна Танчак.

Засідання Погоджувальної ради нардепи починають хвилиною мовчання. Ушановують пам'ять героїв Небесної сотні.

Цей тиждень у нардепів мав бути вихідним. Проте російська агресія і загроза повномасштабного вторгнення змінили календарний план парламентарів. Головні питання порядку денного - безпекові. Нардепи наполягають: шлях має бути лише дипломатичним.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Я нагадую, що на минулій нашій погоджувальній раді, ми прийняли рішення, що ми як парламент ставимо на голосування звернення до країн - гарантій Будапештського меморандуму, безумовно, крім країни агресора, щоб не було провокацій від патріотичних партій, ми мусимо звернутися і чітко вимагати виконання цих гарантій.

Юлія Клименко, народний депутат, "Голос":

Фактично державна дума порадила пану Путіну визнати незалежність ОРДЛО, тому наша фракція пропонує не залишати це без уваги нашим парламентом. Тому ми зареєстрували звернення до РНБО, постанова номер 76, 74. щоб визнати всіх тих, щоб накласти санкції в тому числі економічні на всіх тих, хто голосував за це рішення.

Зміцнення обороноздатності - на першому місці. Одне з головних питань - підвищення зарплатні військовим. На це потрібно знайти гроші. Їх планують узяти з підвищеної ренти на видобуток газу. Та чи знайдуться голоси підтримки? Дискусії тривають.

Андрій Мотовиловець, народний депутат, "Слуга народу":

Це професійні дискусії, вони будуть продовжуватися ще в понеділок. Ми вітаємо в середу закінчення цих дискусій і голосування саме в четвер. Ми чуємо бізнес, ми розуміємо бізнес і вважаємо, що ми консолідовано підійдемо до вирішення цього питання. Це саме про справедливість і розуміння, що надприбутки будуть сплачуватися саме до бюджету, саме для фінансування армії.

В опозиції порядком денним не задоволені - мовляв, більшість питань узагалі не на часі.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Я тримаю в руках порядок денний - ігорка 2713, пенсії співробітникам ДБР, для політичних переслідувань, рієлторська діяльність, табачка з рекламою електронних сигарет, посилення ДБР для політичних переслідувань.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я коли в четвер побачив порядок денний, а він сьогодні такий же, я відверто кажучи очікував, що він буде переглянутий до сьогоднішнього дня. Враховуючи ту ситуацію, яка складається в державі. Я розумію, що хтось хоче провести там імедживі якісь постанови, на кшталт того, що в нас є в порядку денному, постанова про створення, про затвердження чергового свята в Україні - День українського борща. Отаке в нас є в порядку денному. Я вважаю, що в сьогоднішній ситуації - це просто знущання.

У Парламенті запевняють: готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Якщо буде необхідно, запровадять у країні воєнний стан.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Цьому повинен передувати указ президента, який буде розглянутий і затверджений у Верховній Раді. Але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо, тому що Україна ніколи не була прихильником вирішення питання будь-яким військовим шляхом, а виключно політико-дипломатичним.

Зі звітом на традиційну годину запитань до уряду нардепи знову чекають міністра оборони Олексія Резнікова та прем'єра Дениса Шмигаля. А ще хочуть знати, що там на фронті дипломатичному, тому запросили і міністра закордонних справ.