В Офісі президента зараз перебуває наша знімальна група.

У відповідь на засідання Радбезу в Москві, президент Володимир Зеленський також провів консультації з лідерами Франції та Німеччини.

І терміново скликав засідання Раду Нацбезпеки та оборони в Києві.

В Офісі президента зараз перебуває наша знімальна група. Усі подробиці перебігу засідання РНБО - у наших випусках.