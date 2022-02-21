Володимир Зеленський провів консультації з лідерами Франції та Німеччини [ Редактировать ]
У відповідь на засідання Радбезу в Москві, президент Володимир Зеленський також провів консультації з лідерами Франції та Німеччини.
І терміново скликав засідання Раду Нацбезпеки та оборони в Києві.
В Офісі президента зараз перебуває наша знімальна група. Усі подробиці перебігу засідання РНБО - у наших випусках.
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