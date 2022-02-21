За весь час своєї незалежності Україна ще ніколи не стояла перед такою загрозою, як нині.

Про це міський голова Києва заявив на зустрічі з родинами героїв Небесної Сотні та учасниками Революції гідності. За словами Віталія Кличка, держава має вистояти, щоб жертви загиблих на Майдані та на Сході країни, не були марними. Тому Київ готується до різних сценаріїв. А ще підтримує своїх захисників матеріально. Зокрема, сім'ї героїв Небесної Сотні мають такі самі пільги, як і ветерани АТО. А ще місто виділило для них майже двадцять квартир.

Віталій Кличко, міський голова Києва: