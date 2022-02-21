Україна ще ніколи не стояла перед такою загрозою, як нині – Віталій Кличко [ Редактировать ]
За весь час своєї незалежності Україна ще ніколи не стояла перед такою загрозою, як нині.
Про це міський голова Києва заявив на зустрічі з родинами героїв Небесної Сотні та учасниками Революції гідності. За словами Віталія Кличка, держава має вистояти, щоб жертви загиблих на Майдані та на Сході країни, не були марними. Тому Київ готується до різних сценаріїв. А ще підтримує своїх захисників матеріально. Зокрема, сім'ї героїв Небесної Сотні мають такі самі пільги, як і ветерани АТО. А ще місто виділило для них майже двадцять квартир.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
І матеріальну допомогу щорічно, і допомогу на оплату житлово-комунальних послуг робимо і виділяємо кошти на придбання лікарських засобів, медичних виробів, при лікуванні в стаціонарах. Також сприяємо у влаштуванні до дитячих садків, харчування, оздоровлення дітей і це все вкрай важливі речі. І також я хотів би зазначити, що родини Героїв Небесної сотні отримали такі ж самі пільги як і учасники АТО.
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