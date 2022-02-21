У Букінгемському палаці заявляють: Королева почувається так добре, що навіть продовжує працювати.

Інфікування Ковідом не оминуло й британську королеву. Найімовірніше, Єлизавета Друга підхопила вірус від сина принца Чарльза. Її Величність почувається добре, навіть працює на самоізоляції. Але поважний вік, майже 96 років, дає підстави непокоїтися за її здоров'я.

Як лікують королеву і які ризики ускладнень - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

На початку цього місяця у Великій Британії стартувало святкування платинового ювілею королеви. 70 років на британському престолі. Тож роботи у ЇЇ Величності було значно більше, ніж зазвичай.

Не треба бути лікарем, аби побачити, як змінилася королева за останній рік. Після похорону чоловіка, хворобливої осені та секс-скандалу за участі сина принца Ендрю вона помітно схудла і тепер не пересувається без палиці. У квітні ЇЇ Величності виповниться 96. Тож повідомлення про інфікування коронавірусом не на жарт налякало підданців британської корони.

Паскаль Моріс, житель Лондона:

Очевидно, що це дуже сумна новина. Вона - символ нації. І їй 95. Тож вона доволі вразлива. Я бажаю їй швидкого одужання.

За останні тижні ковід підкосив найстарших членів королівської родини. Спочатку про інфікування повідомив спадкоємець престолу принц Чарльз. Услід за ним хворобу виявили в дружини, майбутньої королеви Камілли. І врешті коронавірус наздогнав і Єлизавету Другу.

У Букінгемському палаці запевняють, що ЇЇ Величність почувається добре, має лише легкі симптоми застуди. Королева захищена трьома дозами вакцини, так само, як і решта членів монаршої сім'ї. Але через поважний вік загроза ускладнень від коронавірусу дуже серйозна.

Пол Гантер, професор Університету Східної Англії:

За будь-якою людиною в такому віці ретельно спостерігатимуть. Загалом перебіг омікрона значно легший, але є певні застереження щодо нового підвиду - БіЕй2. Тож їй, напевно, даватимуть противірусні препарати.

Чим лікують монарха, у палаці не повідомляють. Дуже ймовірно, що ЇЇ Величності випишуть противірусні пігулки. Їх вживання при ковіді лише нещодавно схвалили у Сполученому Королівстві. Ліки зменшують ризик ускладнень для найвразливіших пацієнтів. Препарат рекомендують приймати від трьох до п'яти днів після інфікування.

У Букінгемському палаці заявляють: Королева почувається так добре, що навіть продовжує працювати. Звісно, не буде жодних прийомів і зустрічей віч-на-віч. Однак Її Величність, зокрема, читатиме урядові документи, які потребують підпису та схвалення. Зазвичай це забирає левову частку її робочого часу.