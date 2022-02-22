Нардепи зробили тиждень сесійним через безпекову ситуацію в країні [ Редактировать ]
До можливих несподіванок приготувалась і Верховна Рада. За потреби - реагуватиме. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан. Якщо президент підпише відповідний указ. Саме через безпекову ситуацію нардепи цей тиждень зробили сесійним. Розглядатимуть законопроєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатности країни.
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради:
Це і питання виділення більших коштів для наших військовослужбовців. Це законопроєкт 7012-2. Це питання пов'язані з забезпеченням обороноздатності нашої армії. Це питання пов'язані з проходженням в першому читанні закону про обіг цивільної зброї в Україні.
по теме
Резніков запевняє: заявленого відведення військ, про яке так активно говорить Росія, не бачать. І називає нову цифру - на кордоні та в Чорному морі їх навпаки побільшало - нарахували близько ста п'ятдесяти тисяч.
Від самого ранку ФОПівці заполонили урядовий квартал. І фактично заблокували центр міста. Відтіснити мітингарів із проїжджої частини - намагалися силовики, та почалися сутички.
"Мінськ" поховали, забили цвях в його труну. Зробила це Російська Федерація. - Олексій Гончаренко
В опозиції - вимагають створити антикризовий штаб або тимчасову спеціальну комісію для оперативної розробки законопроєктів.
Після двох тижнів карантину - нардепи повертаються до роботи у пленарному режимі. Закликають усіх зберігати спокій. І запевняють - за потреби - працюватимуть цілодобово.