До можливих несподіванок приготувалась і Верховна Рада. За потреби - реагуватиме. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан. Якщо президент підпише відповідний указ. Саме через безпекову ситуацію нардепи цей тиждень зробили сесійним. Розглядатимуть законопроєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатности країни.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради: