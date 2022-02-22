На Донбассе из-за обстрелов вспыхнул пожар на ТЭС (видео) [ Редактировать ]
Оккупанты обстреляли пгт Врубовка и город Счастье, из-за чего работа на Луганской теплоэлектростанции остановилась, 21 февраля. Тогда боевики обстреляли ТЭС из 82 и 120 мм минометов. Сегодня, 22 февраля, обстрел произошел снова, на станции вспыхнул пожар.
Об этом сообщает ГСЧС Украины на Facebook-странице.
Сообщается, что во вторник, 22 февраля в 12:34 в результате обстрелов с временно неподконтрольной территории, произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и опрокидыванием огня на соседний трансформатор. Тушить пожар выехали 12 единиц техники.
Если обстрел Счастья Луганской области будет продолжаться с нынешней интенсивностью, жителей города эвакуируют. Местные власти уже определили места для эвакуации.
"Прямо сейчас обстреливают окрестности Счастья, мы постоянно на связи с руководителем военно-гражданской администрации. Если не уменьшатся обстрелы за сегодня, будем принимать решение об эвакуации. Места уже определены, мы понимаем, куда везти людей", - отметил главы Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Напомним, в результате обстрела Врубовки и Счастья, города остались без электричества и газа. Во Врубовке был поврежден газопровод – 200 потребителей без газоснабжения. Люди находятся в бомбоубежищах. Были повреждены также жилые дома.
Счастье в результате обстрела боевиков осталось без воды, тепла и света. Российские наемники совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также были обстрелы в районе РЭС, сотрудники покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой для жизни. Также разбит коллектор теплосети в районе кпп ТЭС, теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ.
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