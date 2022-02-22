Про те, що Росія перетнула червоні лінії, одноголосно говорять і в Європі, і в Штатах. Україна ж просить ЄС дати чітку обіцянку членства країни в Євросоюзі. США запровадити проти Москви санкції та збільшити постачання зброї.

Про це заявив у Вашингтоні вітчизняний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відповідь Ентоні Блінкена почуємо; обидва міністри за підсумками мають вийти до преси. Дмитро Анопченко зараз у Державному департаменті США в очікуванні цієї зустрічі - і ось що він передає.

Зустріч українського міністра з главою Держдепу розпочнеться менше ніж за годину. І перед тим як її провести, Дмитро Кулеба оголосив головні позиції. Щодо розриву дипломатичних відносин із Росією - він "за", це питання ініційоване, більше того - український тимчасовий повірений уже в дорозі до Києва, його відкликали.

Щодо Мінських угод - вони відходять на другий план, але Україна офіційно не каже, що вони більше не чинні, чи що від них відмовляться. Щодо реакції, про яку просить Київ - ось пряма мова міністра.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав. Найкраще стратегічне рішення, яке може ухвалити Європа, це забрати Україну до себе. Ми також говоримо і про санкції. За наявною у нас інформацією, розрахунок президента Путіна полягав у тому, що за його рішення йому нічого не буде. А це піднімає апетит.

Позиція Державного департаменту: несприйняття і засудження рішення Росії. Водночас Сполучені Штати заявляють, що й надалі шукатимуть "дипломатичного вирішення" і для цього поки що не скасовують запланованої на четвер зустрічі Блінкена й Лаврова, хоча її доцільність і обговорюють. "Ми продовжимо прагнути дипломатії, доки не поїдуть танки", - пояснив позицію США високопосадовець Дерджепу.

Щодо санкцій - ситуація подвійна. З одного боку речниця Держдепу вже заявила – "Президент Байден дав зрозуміти: якщо Росія вторгнеться - ми разом із Німеччиною гарантуємо зупинення другого "Північного потоку". Вітаємо рішення Берліна (стосовно призупинення сертифікації), і сьогодні сформулюємо наші обмеження". Але оголосити про це має особисто Президент Байден.

І в той же час у Держдепі не під запис кажуть, що не вважають передислокацію російських військ на Донбас "новим кроком", який радикально змінює ситуацію, оскільки "підрозділи і без того були там протягом останніх восьми років"; це рішення, за оцінкою Держдепартаменту, лише забезпечує "відкриту присутність російських сил на Донбасі". А отже - і це найважливіший момент, поки Сполучені Штати не вважають цей крок приводом задіяти той масштабний пакет санкцій, підготовлених на випадок вторгнення, про які так багато говорили.

Зовнішньополітичне відомство також ухвалило рішення, що американські дипломати посольства США в Україні (які зараз працюють у Львові) із міркувань безпеки на ніч переїжджатимуть до Польщі, але вдень повертатимуться до своїх обов'язків. Що цікаво - цьому наразі немає офіційних підтверджень, але телекомпанія ABC повідомляє, що Штати, начебто, порадили і першим особам України, зокрема президентові Зеленському, переїхати з Києва до Львова, але це поки що лише повідомлення ЗМІ.

А от щодо іншої резонансної історії - переліку українців, яких Росія хоче позбутися (раніше щодо цього були тільки чутки) , то тут з'явилася ясність, оскільки є офіційна інформація. США підтверджують, що такий список існує і непублічно попереджають: реєстр тих українців, життю яких може загрожувати небезпека, американська розвідка отримала. Повний перелік людей, які, начебто, є в російських "чорних списках", Дерджеп навіть передав Верховному комісару ООН з прав людини.

Підсумую позицію США: Штати і далі шукатимуть дипломатичного вирішення. Теоретично - відкриті навіть до організації зустрічі Байдена з Путіним, якщо вона допоможе зупинити подальшу агресію. Водночас, шансів на проведення саміту дедалі менше.