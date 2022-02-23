Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів до лав ВСУ [ Редактировать ]
Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів до лав ВСУ. Про це він повідомив напередодні увечорі у черговому зверненні. Президент пояснив своє рішення посиленням загрози з боку Росії. І необхідністю підготувати військо до можливих змін в оперативній обстановці. Глава держави наголосив, що про загальну мобілізацію - наразі не йдеться.
Немає потреби в загальній мобілізації. ...Йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву...
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