Про це він повідомив напередодні увечорі

Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів до лав ВСУ. Про це він повідомив напередодні увечорі у черговому зверненні. Президент пояснив своє рішення посиленням загрози з боку Росії. І необхідністю підготувати військо до можливих змін в оперативній обстановці. Глава держави наголосив, що про загальну мобілізацію - наразі не йдеться.