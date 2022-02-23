Санкции против Госдумы России: Рада поддержала постановление [ Редактировать ]
Источник: 112.ua
Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против депутатов Государственной думы РФ. Постановление поддержали 322 нардепов.
Речь идет о проекте постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций) " (№7064).
В частности, санкции будут касаться тех депутатов Госдумы РФ, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли решение о признании "республик".
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Зокрема, обмеження стосуватимуться тих парламентаріїв, хто попросив Путіна визнати самопроголошені "Л/ДНР". Крім того, сьогодні депутати планують виділити додаткові кошти з держбюджету на потреби оборони.
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