Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против депутатов Государственной думы РФ. Постановление поддержали 322 нардепов.

Речь идет о проекте постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций) " (№7064).

В частности, санкции будут касаться тех депутатов Госдумы РФ, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли решение о признании "республик".

Верховная Рада Украины предлагает СНБО ввести на 10 лет.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, при каком условии будет введено военное положение в Украине.

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