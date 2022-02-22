Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли военное положение в Украине.

Во время брифинга с президентом Эстонии брифинге Зеленский назвал условие введения военного положения в Украине полномасштабную войну.

"Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет - будет введено военное положение", - заявил президент Украины.

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