Будет ли военное положение в Украине: ответ Зеленского [ Редактировать ]
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли военное положение в Украине.
Во время брифинга с президентом Эстонии брифинге Зеленский назвал условие введения военного положения в Украине полномасштабную войну.
"Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет - будет введено военное положение", - заявил президент Украины.
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