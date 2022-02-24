Украина полностью закрыла небо для полетов [ Редактировать ]
Ночью 24 февраля воздушное пространство над Украиной закрыли для полетов гражданской авиации. Также запрет на полеты был введен над территориями России, которые граничат с Украиной.
Небо закрыли над Украиной, а также над Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.
Также закрыто небо над областями Беларуси, граничащими с Украиной.
Кроме того, пассажирский самолет украинской авиакомпании SkyUp вылетел из аэропорта Борисполь, но сразу же вернулся обратно.
"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) ОГВД Украины - согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры о закрытии воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в сообщении Украэроруха.
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