В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о военной операции в Украине.

В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще два взрыва.

В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Слышны звуки самолетов.

Россияне ведут огонь на Мариупольском направлении, ВСУ отвечают. Также в Харькове, Киеве, Львове и других крупных городах раздались взрывы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. Наносятся удары по мирным украинским городам. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать сейчас".

Из киевского аэропорта "Борисполь" эвакуируют пассажиров и персонал.

В МВД Украины заявили, что Киев обстреливают баллистическими ракетами.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщает, что взрывы в районе аэропорта Борисполь, которые слышны рано утром, были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Вероятно, это российские БПЛА. Борисенко просит не поддаваться панике и доверять только проверенной информации.