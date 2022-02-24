Байден сделал заявление из-за обстрела Украины [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден отреагировал на нападение России на Украину.
"Молитвы всего мира сегодня вечером (по американскому времени - ред.) с народом Украины, который испытывает неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных. Президент России Владимир Путин избрал умышленную войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет эта атака, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут отвечать единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", — заметил Байден.
Байден заявил, что будет следить за ситуацией из Белого дома и продолжать получать регулярные обновления от службы национальной безопасности.
Президент США обещает координировать свои действия с союзниками по НАТО, "чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза."
Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию. После этого начался обстрел украинских городов, в частности Киева, Харькова и Днепра.
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В опублікованому на сайті Білого Дому зверненні зазначено, що цитую: "тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака. І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином".
Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и его должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома
23-02-2022 07:00 Сюжет 7
Анонсований напередодні американсько-російський саміт на рівні президентів - Байдена і Путіна - скасовано. Адже головною умовою проведення зустрічі - було не вторгнення Росії на територію України. Путін цього - не виконав.
Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь
Ми зараз в Українському посольстві у Вашингтоні, де буквально перед ефіром почули заяву вітчизняного міністра закордонних справ. За його словами, як відповідь на останні події Україна, по-перше, просить ЄС дати чітку обіцянку щодо майбутнього членства країни у Євросоюзі.