Президент США Джо Байден отреагировал на нападение России на Украину.

"Молитвы всего мира сегодня вечером (по американскому времени - ред.) с народом Украины, который испытывает неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных. Президент России Владимир Путин избрал умышленную войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет эта атака, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут отвечать единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", — заметил Байден.

Байден заявил, что будет следить за ситуацией из Белого дома и продолжать получать регулярные обновления от службы национальной безопасности.

Президент США обещает координировать свои действия с союзниками по НАТО, "чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза."

Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию. После этого начался обстрел украинских городов, в частности Киева, Харькова и Днепра.