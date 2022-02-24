Україна закриває повітряний простір [ Редактировать ]
Україна закриває повітряний простір. Про це офіційно заявили в "Украерорусі". Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ. Йдеться про те, що Москва видала заборону на польоти цивільних літаків уздовж північно-східного кордону України. Це коридор території, де скупчувалися російські війська протягом останніх тижнів. За інформацією видання, заборона діє до 18 травня.
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