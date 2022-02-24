Давид Арахамія закликає киян залишатися вдома [ Редактировать ]
Голова фракції монобільшості Давид Арахамія закликає киян залишатися вдома, не панікувати, і нікуди не виїздити через складну ситуацію на дорогах.
Далі, цитуємо "Можна просто застрягнути. Ви не розумієте, яка оперативна ситуація. Моя сім'я тут. Я скомандував нікуди не рухатися. Поки ми не будемо розуміти, яка оперативна обстановка. Російська операція спрямована на дестабілізацію державності".
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