Голова фракції монобільшості Давид Арахамія закликає киян залишатися вдома, не панікувати, і нікуди не виїздити через складну ситуацію на дорогах.

Далі, цитуємо "Можна просто застрягнути. Ви не розумієте, яка оперативна ситуація. Моя сім'я тут. Я скомандував нікуди не рухатися. Поки ми не будемо розуміти, яка оперативна обстановка. Російська операція спрямована на дестабілізацію державності".

Парламент, наголосив Арахамія, працює у безперервному режимі.