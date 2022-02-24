Україна закликала Туреччину закрити для Росії протоки Босфор і Дарданелли [ Редактировать ]
Україна закликала Туреччину закрити для Росії протоки Босфор і Дарданелли. Водночас "Росморречфлот" оголосив про те, що судноплавство в Азовському морі зупинили з ранку 24 лютого до особливої вказівки.
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