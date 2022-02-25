В Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж. На место инцидента уже приехали спасатели.

Дом загорелся на ул. Кошица 7А (Позняки) около 04:20.

"Вероятно много жертв среди мирного населения!", - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале.

По данным ГСЧС Украины, дом состоит из двух секций: 1 секция 10 этажная - попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная -попадания на уровне 8-9 этажей. Также есть угроза разрушения здания.

Привлечено 11 единиц техники.

Виталий Кличко заявил, что по предварительным данным, в результате попадания обломков ракеты трое раненых, один из них находится в тяжелом состоянии.

Скорые везут людей в больницы. На месте также работают все аварийно-спасательные службы.

"Дом пылает, есть угроза разрушения", - написал глава столицы в своем Telegram-канале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева российскими военными.

Он заявил, что Украина переживала подобное в 1941 году и победит зло, нависшее над государством.

"Ужасающие российские ракетные удары по Киеву. Последний раз наша столица переживала нечто подобное в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия. Украина победила то зло и победит это. Остановить Путина. Изолировать Россию. Разорвать все связи. Выгнать Россию отовсюду", - написал он.