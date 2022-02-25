В метрополитене столицы во время сигнала воздушной тревоги наземные станции не будут работать. Речь идет о станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная".

Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

"При сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать. Они не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что на Минском массиве стрельба.

Президент Владимир Зеленский сообщает, что, по имеющейся информации, в Киев зашли диверсионные группы российских войск.

"Имеем информацию о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому очень прошу киевлян быть внимательными, придерживаться правил комендантского часа", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что остается в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти.

Сообщается, что идет бой и на Лукьяновке.

Военная техника на Оболони.