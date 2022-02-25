Германия объявляет полную блокаду российским банкам и прекращает бизнес с Россией [ Редактировать ]
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Министерство финансов Германии объявил о полной блокаде российским банкам.
Как сообщил министр финансов ФРГ, Германия прекращает бизнес с Россией.
Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что Европейский Союз хочет финансово изолировать Россию.
Об этом он сказал, выступая со своим немецким коллегой Кристианом Линднером на встрече министров финансов ЕС, пишет Reuters.
"Мы собираемся нанести удар по российским банкам. Мы хотим финансово изолировать Россию. Мы хотим прервать все связи между Россией и мировой финансовой системой", – сказал Ле Мер.
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