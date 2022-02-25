УЕФА наказал Россию за нападение на Украину [ Редактировать ]
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УЕФА отобрал право проведения финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга из-за нападения России на Украину.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Было принято решение, что финал турнира примет Париж. Матч состоится на арене "Стад де Франс". Дата проведения поединка осталась неизменной - 28 мая.
В текущем сезоне решающий матч за главный еврокубковый трофей должен был состояться на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
Утром 24 февраля Путин выступил по российскому телевидению и заявил о начале военной операции в соседней стране. После этого произошла серия взрывов по городам Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране.
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