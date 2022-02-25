В пятницу, 25 февраля, Алексей Арестович сообщил, что по состоянию на 12:20 в Киеве обезврежены все вражеские ДРГ. Об этом сообщает "Униан".

Есть такая практика, когда вражеские войска подходят к столице законспирированные ДРГ, которые там посидели пару тройку месяцев выходят, чтобы создать переполох и оказать психологическое давление на население. Такое явление в Киеве произошло, но отнюдь не было массовым.

По его словам, группа российских хулиганов была на Оболони, группа была на Лукьяновке.

Насколько мне известно, на Печерске – была короткая стрельба, которая сразу прекратилась. Это мы говорим о сегоднешнем утре. Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия и т.д.

Он отметил, что сейчас все это прекратилось. ДРГ либо уничтожены либо захвачены.

По состоянию на 12:20 стрельбы в Киеве нет. Новых сигналов не поступало. Наверняка ДРГ где-то есть, но я думаю они притихли.

Он также опроверг информацию о стрельбе на Воздухофлотском проспекте и ДРГ на Вокзале.