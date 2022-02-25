В Киеве обезврежены все вражеские ДРГ [ Редактировать ]
В пятницу, 25 февраля, Алексей Арестович сообщил, что по состоянию на 12:20 в Киеве обезврежены все вражеские ДРГ. Об этом сообщает "Униан".
Есть такая практика, когда вражеские войска подходят к столице законспирированные ДРГ, которые там посидели пару тройку месяцев выходят, чтобы создать переполох и оказать психологическое давление на население. Такое явление в Киеве произошло, но отнюдь не было массовым.
По его словам, группа российских хулиганов была на Оболони, группа была на Лукьяновке.
Насколько мне известно, на Печерске – была короткая стрельба, которая сразу прекратилась. Это мы говорим о сегоднешнем утре. Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия и т.д.
Он отметил, что сейчас все это прекратилось. ДРГ либо уничтожены либо захвачены.
По состоянию на 12:20 стрельбы в Киеве нет. Новых сигналов не поступало. Наверняка ДРГ где-то есть, но я думаю они притихли.
Он также опроверг информацию о стрельбе на Воздухофлотском проспекте и ДРГ на Вокзале.
Только что слышал доклад силовых структур. Не прозвучало ни о Воздухофлотском проспекте, ни о ЖД Вокзале. Из той информации, которая к нам поступает в офис – этого ни разу не звучало.
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