Россия готова к переговорам на "высоком уровне" - Путин [ Редактировать ]
Владимир Путин поговорил телефоном с лидером Китая Си Цзиньпином.
Он заявил, что готов к переговорам с Украиной на "высоком уровне".
"Путин в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", - говорится в сообщении.
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