Под Херсоном захватила переправу: оккупант несет тяжелые потери [ Редактировать ]
В пятницу, 25 февраля, несмотря на отчаянное сопротивление украинских защитников на подступах к областному центру, Украина не смогла сохранить контроль над стратегическим мостом в Херсон. Однако противник понес в боях существенные потери.
Об этом сообщает глава Херсонской областной государственной администрации.
"Вынужден сообщить о том, что после отчаянных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия ВСУ, к сожалению, утрачен контроль над переправой в Херсон", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оборона города была прорвана превосходящими силами врага, который понес значительные потери.
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