В пятницу, 25 февраля, несмотря на отчаянное сопротивление украинских защитников на подступах к областному центру, Украина не смогла сохранить контроль над стратегическим мостом в Херсон. Однако противник понес в боях существенные потери.

Об этом сообщает глава Херсонской областной государственной администрации.

"Вынужден сообщить о том, что после отчаянных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия ВСУ, к сожалению, утрачен контроль над переправой в Херсон", – говорится в сообщении.



Отмечается, что оборона города была прорвана превосходящими силами врага, который понес значительные потери.