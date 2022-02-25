Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО предоставит Украине системы ПВО и дополнительное вооружение. Судя по всему, речь идет о более серьезных системах, чем компактные переносные ЗРК "Стингер", которые уже поставляются в Украину.

Это могут быть зенитно-ракетные комплексы средней или большой дальности, и/или зенитные артиллерийские комплексы.

"Соглашения НАТО с Россией больше не работают. Мы развертываем дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений" - заявил Столтенберг, намекая и на готовность сил самого НАТО к военному ответу на российскую агрессию.

По его словам, "Россия разрушила мир в Европе" и сейчас "народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России".

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратить "эту бессмысленную войну", вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога. "Мир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг указал, что Россия "хочет свергнуть законно избранное демократическое правительство Украины" и цели Кремля не ограничиваются только Украиной.