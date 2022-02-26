Украинские военные с системы ПВО сбили вражеский российский военный транспортный самолет Ил-76 с десантом в районе Василькова Киевской области.

Об этом 26 февраля сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, из системы противовоздушной обороны был нанесен удар по самолету с российскими десантниками. В результате попадания летальный транспорт с оккупантами был уничтожен.

"Наши Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!", - говорится в сообщении.

Так, в Генштабе напомнили о сбитом из ЗРК в июне 2014-го оккупантами украинском самолете Ил-76, который делал посадку в аэропорту Луганска. Тогда в результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые были на борту.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что украинские защитники в районе Василькова уничтожили еще два вертолета оккупантов и один истребитель.

Тем временем в районе ООС зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбили еще две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.