ВСУ в Киеве отбили вражескую атаку на воинскую часть [ Редактировать ]
В Киеве военные ВСУ отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.
Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено.
Ранее в сети появилось видео взрывов и звуков стрельбы недалеко от подземки и на проспекте, снятое, в том числе, и жителями столицы из окна.
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