В Киеве военные ВСУ отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено.

Ранее в сети появилось видео взрывов и звуков стрельбы недалеко от подземки и на проспекте, снятое, в том числе, и жителями столицы из окна.