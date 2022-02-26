Украинские ПВО отбили атаку российских военных в Николаеве [ Редактировать ]
В субботу ночью, 26 февраля, в Николаеве украинские ПВО отбили атаку российских военных. Вражеский десант не высадился.
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Николаев отстояли. ПВО атаковали. В Очакове десант не высадился. Сейчас высадки вражеского десанта в Николаевской области нет.
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