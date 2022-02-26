В Киеве уничтожили колонну России на станции метро "Берестейская" [ Редактировать ]
Россия третий день атакует украинские территории и пытается прорваться в Киев. В районе станции метро "Берестейская" украинские войска уничтожили российскую колонну.
Об этом сообщается в Facebook Сухопутных сил ВСУ.
На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектом, танк. Все спокойно, всех уложили.
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