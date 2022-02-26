По состоянию на утро, 26 февраля, ситуация в Украине полностью под контролем по всей территории страны. Об этом заявил советник руководителя главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Основные действия врага направлены на крупные города. При этом атаки Вооруженных сил Российской Федерации идут по всем направлениям.

Главное, что хочу сказать, ситуация полностью под контролем по всей территории Украины. Атаки Вооруженных сил Российской Федерации идут по всем направлениям практическим по всем крупным городах Украины. Но, этого не было раньше, но есть сейчас - никто из руководства областей, местных органов власти не покинули своих мест. Они работают, несмотря на работу ДРГ и постоянные столкновения с войсками агрессора.